Attaque au couteau | Qui est Abdelkader, l’assaillant de Marseille ?

Le Tunisien abattu par la police, ce mardi 2 septembre 2025, après avoir blessé cinq personnes au couteau à Marseille répond au nom d’Abdelkader D.

Âgé de 35 ans et en situation régulière en France, il avait une carte de séjour valable jusqu’en 2032, annonce le ministre français de l’Intérieur Bruno Retailleau lors d’un point de presse organisé ce soir, ajoutant, selon les médias locaux qu’Abdelkader « n’était pas fiché S, mais était connu pour être instable».

Les premiers éléments de l’enquête révèlent que l’assaillant aurait été à l’origine d’une rixe dans une chambre d’hôtel pour défaut de paiement. Il a d’abord poignardé son colocataire, le gérant de l’hôtel puis un client avant de poursuivre ses menaces dans la rue, blessant au passage deux autres personnes.

Il a été tué de plusieurs balles par des policiers : «Des mots ont été formulés en arabe… Il a proféré des paroles, mais ce n’est pas à moi de le dire » a encore commenté Bruno Retailleau mardi soir, sachant que le motif de radicalisation islamiste est pour l’heure écarté et que le Parquet national antiterroriste n’est pas saisi.

Selon Le Figaro, Abdelkader D.était connu des services de police et avait été convoqué dans une affaire de « provocation à la haine» pour des propos jugés antisémites qu’il avait tenus devant la mosquée de Sète, près de Montpellier. Il avait été évalué par le renseignement territorial comme non radicalisé mais nécessitant un suivi psychiatrique. « L’homme n’était pas fiché S mais connu pour être instable», affirme la même source.

