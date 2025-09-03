Attaque de Marseille | De nouveaux détails sur le Tunisien tué par la police

De nouveaux détails ont été révélés sur le Tunisien Abdelkader D. (dit Hassen par sa famille). abattu par la police à Marseille après qu’il ait blessé au couteau 5 personnes.

Le procureur de la République Nicolas Bessonne a affirmé que le concerné était connu des services de police et de justice pour d’autres affaires, notamment des propos antisémites et des violences sur un membre de sa famille : « Sur le plan d’une éventuelle radicalisation, il a fait l’objet d’un criblage dont il ressortait que l’individu n’apparaissait pas radicalisé, mais souffrant de troubles psychiatriques », a-t-il affirmé.

Il devait par ailleurs être jugé en octobre au tribunal judiciaire de Montpellier pour provocation à la haine en raison de l’origine ou de la religion, indique encore le procureur de la République Bessonne, en précisant que le Tunisien avait pris la parole à la mosquée de Sète « en sous entendant que le pays était gouverné par des juifs et des sionistes»

Les policiers auteurs des tirs des cinq balles qui ont mortellement touché Abdelaker D. ont quant a eux été entendus en audition libre et des images ont également été saisies. L’Inspection générale de la police nationale (IGPN), a pour le moment évoqué que la légitime défense est très très très fortement envisagée.

On notera par ailleurs que des proches d’Abdelkader D, ont pour leur part affirmé qu’il a été pris à partie par un groupe de jeunes qui habitaient le même hôtel dont le propriétaire a jeté ses affaires pour des impayés. Une vidéo montre par ailleurs un groupe armé de bâtons courser le concerné dans la rue…

Ses proches, dont son frère, ont appelé à l’ouverture d’une enquête sérieuse estimant que les policiers ont eu la gâchette facile et qu’ils auraient pu le neutraliser autrement…

Y. N.