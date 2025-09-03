SOCIETETunisie

Attaque de Marseille | De nouveaux détails sur le Tunisien tué par la police

1990 0
3 septembre 20253 septembre 2025
Attaque de Marseille | De nouveaux détails sur le Tunisien tué par la police

De nouveaux détails ont été révélés sur le Tunisien Abdelkader D. (dit Hassen par sa famille). abattu par la police à Marseille après qu’il ait blessé au couteau 5 personnes.

Le procureur de la République Nicolas Bessonne a affirmé que le concerné était connu des services de police et de justice pour d’autres affaires, notamment des propos antisémites et des violences sur un membre de sa famille : « Sur le plan d’une éventuelle radicalisation, il a fait l’objet d’un criblage dont il ressortait que l’individu n’apparaissait pas radicalisé, mais souffrant de troubles psychiatriques », a-t-il affirmé.

Il devait par ailleurs être jugé en octobre au tribunal judiciaire de Montpellier pour provocation à la haine en raison de l’origine ou de la religion, indique encore le procureur de la République Bessonne, en précisant que le Tunisien avait pris la parole à la mosquée de Sète « en sous entendant que le pays était gouverné par des juifs et des sionistes»

Les policiers auteurs des tirs des cinq balles qui ont mortellement touché Abdelaker D. ont quant a eux été entendus en audition libre et des images ont également été saisies. L’Inspection générale de la police nationale (IGPN), a pour le moment évoqué que la légitime défense est très très très fortement envisagée.

On notera par ailleurs que des proches d’Abdelkader D, ont pour leur part affirmé qu’il a été pris à partie par un groupe de jeunes qui habitaient le même hôtel dont le propriétaire a jeté ses affaires pour des impayés. Une vidéo montre par ailleurs un groupe armé de bâtons courser le concerné dans la rue…

Ses proches, dont son frère, ont appelé à l’ouverture d’une enquête sérieuse estimant que les policiers ont eu la gâchette facile et qu’ils auraient pu le neutraliser autrement…

Y. N.

Donnez votre avis

Votre adresse email ne sera pas publique.

error: Contenu protégé !!