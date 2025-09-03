Fête du Mouled | Entrée gratuite aux sites et musées en Tunisie

L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion Culturelle (AMVPPC) a annoncé que l’accès aux sites, monuments et musées sera gratuit ce jeudi 4 septembre 2025 à la occasion de la fête du Mouled.

La même source rappelle que la gratuité d’entrée concerne tous les Tunisiens ainsi que les personnes étrangères résidentes en Tunisie sur présentation de la carte d’identité nationale ou de la carte de séjour durant les jours suivants :

Le premier dimanche de chaque mois,

Le 18 avril : Journée internationale des sites et monuments,

Le 18 mai : Journée internationale des musées

Les jours fériés.

L’AMVPPC a également rappelé la liste des musées, des sites archéologiques et des monuments historiques ouverts, en commentant : « Profitez de cette occasion pour découvrir la richesse patrimoniale de la Tunisie ».