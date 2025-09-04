IACE | Pour un tourisme tunisien innovant et durable.

L’Institut arabe des chefs d’entreprises (IACE) organise la 9e édition du Tunisia Economic Forum, le jeudi 18 septembre 2025, de 09h00 à 14h00, à la Maison de l’Entreprise, à Tunis, sous le thème «Le Tourisme en Tunisie : vers de nouveaux horizons».

Ce forum constitue un rendez-vous annuel réunissant les acteurs économiques, les décideurs et les experts afin de débattre des enjeux majeurs qui dessinent l’avenir de l’économie tunisienne.

Pour cette édition, le secteur touristique sera au cœur des échanges en tant que l’un des piliers porteurs de croissance, d’investissement et d’innovation.

Ce sera une occasion pour discuter du potentiel des filières touristiques émergentes, qui sont des leviers importants de croissance, encore sous-exploités mais très porteurs : le tourisme senior, le tourisme de santé et de bien-être, les maisons d’hôtes et le tourisme rural, le tourisme de luxe, et le tourisme locatif. Le développement de ces secteurs vise à diversifier l’offre, rééquilibrer la géographie touristique et stimuler l’investissement local.

Cette rencontre se propose ainsi d’élaborer un cadre réglementaire adapté à ces nouveaux segments et de procéder à une évaluation économique de leur potentiel, afin de quantifier leur impact anticipé sur la croissance, l’emploi et les recettes nationales.

