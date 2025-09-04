Le FSN appelle à un rassemblement le 6 septembre à Tunis

Le Front du salut national (FSN) a appelé à un rassemblement, samedi prochain, pour exiger la libération des prisonniers politiques en Tunisie.

Dans ce communiqué, le FSN précise que ce rassemblement s’inscrit dans le cadre de ses actions périodiques de solidarité, ajoutant que la manifestation aura lieu samedi 6 septembre, à partir de 17h, devant le Théâtre municipal de Tunis.

La même source a appelé ses partisans et les « défenseurs de la démocratie et des droits de l’homme à se joindre à cette mobilisation, visant également à réaffirmer l’attachement aux valeurs de liberté et de démocratie en Tunisie ».

