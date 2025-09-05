Affaire Abdelkader Dhibi | Deux avocats mandatés par l’Onat pour la défense

L’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) a mandaté deux avocats basés en France pour suivre le dossier du Tunisien Abdelkader Dhibi, tué par la police de Marseille, lors d’une intervention, après qu’il ait agressé 5 personnes au couteau.

C’est ce qu’a fait savoir le bâtonnier Hatem Mziou dans une déclaration à Diwan FM, ce vendredi 5 septembre 2025, en précisant que la famille d’Abdelkader Dhibi a été contactée afin de donner son accord pour être légalement représentée par ces avocats.

Les deux avocats désignés vont suivre les procédures de l’enquête ouverte dans cette affaire et qu’ils vont soumettre leurs requêtes pour défendre les droits du défunt et pour que justice soit faite.

Y. N.