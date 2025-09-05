Kaïs Saïed | L’Afrique pour les Africains et la Palestine pour les Palestiniens

Lors de sa participation à la cérémonie d’ouverture 4e édition de l’Intra-African Trade Fair (IATF2025) jeudi 4 septembre à Alger au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal, Kaïs Saïed a plaidé pour un «nouvel ordre mondial fondé sur des valeurs nouvelles, qui protège la souveraineté des États et mette fin à l’emprise sur les richesses naturelles de l’Afrique». Vidéo

Le président de la république a affirmé que le continent doit tirer les leçons du passé et adopter une nouvelle approche pour bâtir un avenir prospère, permettant au continent, longtemps marginalisé et exploité, de mieux profiter de ses richesses et de ses potentialités.

L’humanité doit instaurer un nouvel ordre fondé sur de nouvelles valeurs et visions qui préservent la souveraineté des États et mettent fin aux guerres et aux divisions dans de nombreux pays incapables d’exercer un contrôle sur l’ensemble de leurs territoires et de leurs ressources naturelles, a déclaré Saïed.

L’Afrique, dotée d’immenses richesses, doit tirer les leçons du passé et adopter une nouvelle approche pour contribuer à la construction d’un avenir nouveau auquel aspirent tous ses peuples, a-t-il ajouté.

La création de l’Organisation de l’unité africaine (OUA) au début des années 1960 était alors considérée comme un rêve caressé par de nombreux dirigeants africains après l’indépendance de leurs pays, dans l’espoir de réaliser l’unité du continent. Pourtant, paradoxalement, après sa création, des divisions et des guerres ont éclaté. Les richesses des peuples africains ont été pillées et les ressources du continent exploitées, a déploré Saïed.

Il estime que la Tunisie, tout en étant fière de son appartenance africaine, a elle-même subi de plein fouet des choix qui ont affecté non seulement l’Afrique, mais le monde entier.

Il est encore possible de bâtir une Union africaine forte, malgré les défis auxquels sont confrontés plusieurs pays, notamment les conflits, le pillage des ressources, l’absence d’infrastructures de base due à des «acteurs criminels», ainsi que la traite des êtres humains et le trafic d’organes.

Le progrès du continent africain exige de tirer les leçons de son passé douloureux afin de construire un avenir nouveau auquel tous les peuples africains aspirent, a encore déclaré Saïed, en regrettant que «des forces encore nostalgiques de ce passé détestable continuent, ouvertement ou secrètement, de saboter toute tentative de construire une Afrique offrant les conditions d’une vie décente».

Le défi auquel sont confrontés les peuples du continent aujourd’hui ne concerne pas le commerce intra-africain au sens traditionnel du terme, ni les infrastructures, l’agriculture, les technologies modernes, les services ou autres secteurs spécifiques, mais l’avenir du continent tout entier et son destin civilisationnel, a souligné le locataire du palais de Carthage. Le défi, a-t-il expliqué, consiste à élaborer un projet global fondé sur une nouvelle réflexion et de nouveaux concepts adaptés à l’Afrique, aux peuples colonisés et à ceux qui ont été privés de leurs richesses pendant des décennies. «Nous avons besoin que l’Afrique soit pour les Africains… il est nécessaire de coopérer avec les autres de manière à servir nos intérêts… et il est nécessaire que les peuples récupèrent leurs droits volés… Il ne peut y avoir de hiérarchie préférentielle entre les États», a-t-il poursuivi, exprimant l’espoir que les Palestiniens récupéreront également tous leurs droits sur l’ensemble de la Palestine.

La Tunisie participe à cette foire avec un pavillon national de 304 m² regroupant plus de 24 entreprises exportatrices, dont 12 PME, 8 artisans et 4 start-ups, représentant des secteurs diversifiés tels que le textile, le cuir, les cosmétiques, les matériaux de construction, l’industrie automobile et les énergies renouvelables. Un atelier dédié à la Tunisie est prévu ce vendredi pour promouvoir l’industrie automobile nationale, et ce dans le cadre du Salon africain de l’automobile organisé en marge de la Foire le 5 septembre.

I. B. (avec Tap).

