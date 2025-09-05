Les obstacles au développement des PME tunisiennes

Une enquête vient de paraître, intitulée «Les PME tunisiennes face aux réalités du terrain», réalisée par la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Union européenne (UE) analyse les défis des Petites et moyennes entreprises (PME) tunisiennes en 2025.

Les deux principaux obstacles à la croissance des PME tunisiennes sont, selon les auteurs de l’étude, la concurrence accrue (pour 25% des chefs d’entreprises sondés) et le capital limité (17%).

Quant aux quatre principaux freins à l’exportation des PME tunisiennes, ils ont été définis comme suit : les coûts logistiques, de conformité et douaniers (pour 62% des sondés); la forte concurrence et la saturation du marché (60%) ; le manque de financement pour se développer à l’international (48%) et la difficulté à trouver des partenaires commerciaux (44%).

Rappelons que les PME représentent plus de 90 % des entreprises du pays, contribuent à plus de 40 % du PIB et emploient les deux tiers de la main-d’œuvre nationale.

Rien qu’en 2024, la BEI a mobilisé 415 millions d’euros en Tunisie, dont une part significative dédiée au financement des PME. Cela comprend des lignes de crédit ciblées, des garanties, un accompagnement technique pour aider les entreprises à accéder à des financements verts et un soutien au développement sur les marchés internationaux.

