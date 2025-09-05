Ouverture des inscriptions aux jardins d’enfants publics inclusifs

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé l’ouverture des inscriptions pour l’année scolaire 2025-2026 dans les jardins d’enfants publics inclusifs.

Dans son communiqué, le ministère a appelé les parents souhaitant inscrire leurs enfants à se rapprocher des services des délégations régionales, en précisant que les frais ont été fixés, conformément à la décision ministérielle du 12 octobre 2022, à 30 dinars pour l’inscription annuelle, 50 dinars pour l’abonnement mensuel et 5 dinars pour l’assurance par enfant.

La même source a rappelé que l’inscription est gratuite pour les enfants issus de familles démunies ou à faible revenu, les enfants sans soutien familial, ainsi que ceux en situation de handicap, en particulier les enfants atteints de troubles du spectre autistique, et les bénéficiaires du programme de promotion de la petite enfance.