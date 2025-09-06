Giorgio Armani ou l’icône de l’élégance italienne

Le monde de la mode vient de perdre l’une de ses icônes. Le couturier italien Giorgio Armani qui est décédé le 4 septembre 2025 à Milan, à l’âge de 91 ans, entouré de ses proches. La maison Armani a confirmé la nouvelle dans un communiqué, précisant que le créateur avait poursuivi son travail jusqu’aux derniers jours. Vidéo.

Né en 1934 à Plaisance, Armani avait fondé en 1975 avec son compagnon et associé Sergio Galeotti la marque qui allait redéfinir l’élégance contemporaine. Ses costumes aux lignes épurées et déstructurées ont imposé une silhouette fluide, débarrassée des rigidités classiques. Dans les années 1980, ses créations incarnent le «power suit», symbole de réussite et de modernité, popularisé par les grandes figures du cinéma et du monde des affaires.

Visionnaire, Armani avait su élargir son empire bien au-delà du prêt-à-porter : parfums, accessoires, décoration, gastronomie, sans oublier l’hôtellerie de luxe. Aujourd’hui, sa maison demeure l’une des dernières grandes entreprises familiales de la mode, toujours indépendante et valorisée à plusieurs milliards d’euros.

La disparition du couturier a suscité une pluie d’hommages. Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Michelle Pfeiffer, Donatella Versace, Victoria et David Beckham ont salué la mémoire d’un «géant», d’un «maître de l’élégance» et d’un «homme généreux». En Italie, la presse rappelle qu’il fut aussi un ambassadeur du style milanais dans le monde, contribuant à faire de la capitale lombarde une référence planétaire de la mode.

Une chambre funéraire a été ouverte au public à l’Armani Teatro, à Milan, avant une cérémonie privée, conformément aux volontés du créateur. Resté PDG et unique propriétaire de son groupe jusqu’à sa mort, Giorgio Armani laisse derrière lui un héritage inestimable : une vision intemporelle de la beauté et de la simplicité, qui continue d’inspirer créateurs et générations.

Djamal Guettala