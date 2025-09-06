Jean-Michel Aphatie dissèque l’univers médiatique de Cyril Hanouna

Le journaliste politique Jean-Michel Aphatie s’intéresse à l’une des figures les plus influentes et controversées de la télévision française : Cyril Hanouna. Son nouvel ouvrage, ‘‘T’es une merde frère, Signé Hanouna’’, qui paraîtra le 18 septembre 2025 aux éditions Robert Laffont à Paris, se présente comme une enquête approfondie sur l’animateur de ‘‘Tout beau tout neuf’’.

Cyril Hanouna, né le 23 septembre 1974 à Paris, est un animateur de radio et télévision, producteur de télé et homme d’affaires français d’origine tunisienne, principalement connu comme animateur et producteur de l’émission « Touche pas à mon poste ! »

Le titre provocateur du livre qui lui est consacré reprend mot pour mot un SMS envoyé par Hanouna à l’auteur, en réaction à des questions posées lors de son investigation.

Aphatie y retrace l’ascension rapide de Hanouna et son impact sur le paysage audiovisuel français. L’ouvrage explore comment l’animateur a su transformer la provocation et l’humour en véritables outils de popularité, mais également les stratégies médiatiques et économiques qui ont favorisé son succès.

L’auteur s’interroge sur le rôle des grandes chaînes et groupes financiers, notamment celui de Vincent Bolloré et M6, dans la construction de cette influence et sur les implications pour le débat public et la culture populaire.

À travers analyses, témoignages et anecdotes, Jean-Michel Aphatie propose un portrait nuancé d’un personnage à la fois clivant et fascinant. L’ouvrage interroge la frontière entre divertissement et information, et questionne la responsabilité des médias dans la diffusion d’icônes médiatiques à forte visibilité, mais dont la crédibilité est sujette à caution.

Ce livre s’inscrit dans la continuité de l’œuvre d’Aphatie, qui a déjà exploré les coulisses du quinquennat d’Emmanuel Macron dans ‘‘Les Amateurs’’ et la figure de Charles de Gaulle dans ‘‘Le dernier cadeau du Général’’. Avec ce nouveau projet, le journaliste met son sens de l’enquête au service d’une lecture critique du rôle des médias, de leurs acteurs et de leurs dérives dans la société contemporaine.0

“T’es une merde frère, Signé Hanouna” se présente ainsi comme un ouvrage à la fois révélateur et éclairant, offrant aux lecteurs les clés pour comprendre l’un des phénomènes médiatiques les plus puissants et les plus controversés de la télévision française.

D. G.