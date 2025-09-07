Du nouveau sur les transferts en devises des étudiants tunisiens

Une nouvelle circulaire de la Banque centrale de Tunisie (BCT) révise les plafonds et les modalités des transferts en devises pour les étudiants et les stagiaires à l’étranger, dans le but de faciliter leur mobilité internationale.

Selon la circulaire, publié vendredi 5 septembre 2025, les frais d’installation passent de 4 000 à 6 000 dinars par année universitaire ou scolaire et les frais de séjour sont désormais fixés à 4 000 dinars par mois, contre 3 000, auparavant.

Une nouveauté importante concerne les stages académiques à l’étranger, qui peuvent désormais bénéficier des transferts en devises pour frais d’études et de séjour, alors qu’ils nécessitaient auparavant des autorisations spéciales.

Les étudiants peuvent effectuer leurs transferts via virements bancaires, chèques ou cartes de paiement internationales nominatives, spécifiquement dédiées aux allocations d’installation et de séjour.

La circulaire introduit également de nouvelles garanties, comme le dossier simplifié avec la possibilité de soumettre des documents provisoires en l’absence du certificat d’inscription, avec régularisation obligatoire sous trois mois.

En cas de refus de visa ou d’abandon des études, les fonds transférés doivent être récupérés sous 15 jours et rétrocédés en dinars dans un délai maximum de 60 jours.