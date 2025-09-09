Onu | Antonio Guterres condamne l’attaque israélienne contre le Qatar

Le secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres, a condamné, ce mardi 9 septembre 2025, les frappes israéliennes dans la capitale qatarie, Doha.

« Nous venons d’apprendre les attaques israéliennes contre le Qatar, un pays qui a joué un rôle très positif pour parvenir à un cessez-le-feu et à la libération de tous les otages », a déclaré Antonio Guterres, ce mardi tout en dénonçant « une violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Qatar ».

Le SG de l’Onu a par ailleurs appelé toutes les parties à « travailler à l’instauration d’un cessez-le-feu permanent, et non à la destruction ».

Rappelons que plus tôt dans la journée, Israël a mené une frappe aérienne dans un quartier résidentiel, en affirmant viser des dirigeants du Hamas à Doha et aurait fait 5 morts parmi ces derniers, ainsi qu’un membre des forces de sécurité qatari.

De son côté, le Premier ministre Cheikh Mohammed ben Abdelrahmane Al Thani a annoncé que le Qatar continuera de jouer le rôle de médiateur dans la guerre à Gaza.

« La médiation fait partie intégrante de l’identité du pays et rien ne nous empêchera de continuer à jouer ce rôle dans toutes les questions nous concernant dans la région », a-t-il ajouté.

Y. N.