La Flottille mondiale Al-Soumoud «ne craint aucune menace»

«La Tunisie est un pays souverain et nous rejetons toute agression sur son territoire. Nos yeux sont rivés sur Gaza», a déclaré le militant brésilien Thiago Avila, suite à ce qu’il a dénoncé comme une attaque contre un navire de la Global Sumud Flotilla (ou Flottille mondiale Al-Soumoud) pour Gaza, amarrée au port de Sidi Bou Saïd au nord de Tunis.

L’attaque de drone attribuée à Israël, officiellement démentie par les autorités tunisiennes, serait survenue dans la nuit du lundi 8 septembre 2025, selon les chaînes officielles de la Flottille.

Le militant brésilien qui s’exprimait, mardi 9 septembre, devant une foule de sympathisants, a indiqué que le convoi naval doit partir aujourd’hui pour tenter de briser le blocus israélien de Gaza.

Les responsables de la Flottille mondiale Al-Soumoud se sont réunis mardi à Tunis pour évaluer la situation et les dommages subis par le navire Family suite à l’attaque présumée du drone survenue la veille. Ils se disent «déterminés à prendre la mer», même si un nouveau report n’est pas totalement exclu, eu égard la situation météorologique.

I. B.