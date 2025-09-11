Kaïs Saïed invité à l’inauguration du Grand Musée égyptien

La première (et dernière visite en date) de Kaïs Saïed en Egypte, en tant que président de la république, remonte à avril 2021. Il va pouvoir y revenir, quatre ans après, en novembre prochain pour assister à la cérémonie d’inauguration du Grand Musée égyptien. Parions que le locataire du Palais de Carthage, qui est féru de culture et d’histoire, aura à cœur de ne pas rater cette occasion.

En effet, une invitation à cette cérémonie lui a été adressée par le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, en recevant, hier, mercredi 10 septembre 2025, au Palais Al-Ittihadiya au Caire, la Première ministre Sarra Zaâfrani Zenzeri, en visite de travail au Caire pour co-présider, avec son homologue égyptien Mostafa Madbouly, la 18e session de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne, «qui sert de plateforme stratégique pour approfondir les liens de coopération et explorer de nouvelles perspectives d’intégration, en particulier dans les secteurs du commerce et de l’investissement », indique un communiqué du Palais de la Kasbah.

L’entretien a été l’occasion d’échanger les points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun. Et les deux responsables ont mis l’accent sur «la nécessité de renforcer la coordination et la coopération afin de relever les défis auxquels fait face la région et d’agir ensemble en vue de résoudre des crises régionales.»

Par ailleurs, les deux parties ont convenu d’encourager le secteur privé dans les deux pays à réaliser des projets de développement conjoints en Afrique, de manière à consolider la présence tunisienne et égyptienne dans le continent..

Elle a été accueillie, à son arrivée, par son homologue égyptien, Mostafa Madbouly, en présence de l’ambassadeur de Tunisie au Caire, Mohamed Ben Youssef, et de plusieurs ministres égyptiens.

