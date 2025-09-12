Sidi Bou Saïd | Poursuivi en justice pour avoir brandi une arme factice

Un jeune homme a été placé en garde à vue, sur ordre du ministère public auprès du Tribunal de première instance de Tunis, pour être apparu sur les réseaux sociaux pointant une «arme à feu factice» en direction d’une patrouille sécuritaire, lors du rassemblement de la « Flottille Soumoud » au port de Sidi Bou Saïd, dans la banlieue de Tunis.

Selon Mosaïque FM, la vidéo montre un jeune homme cagoulé, sortant par le toit d’un véhicule 4×4 et pointant une «arme à feu factice» en direction d’un véhicule des forces de l’ordre, circulant à Sidi Bou Saïd. D’autres enregistrements vidéo montrent la même personne en train de bousculer un agent de sécurité. Il ne fallait pas plus pour que le jeune homme soit traduit devant la justice. Il avait joint l’acte à l’intention, dirait l’accusation. Encore heureux que l’armée était «factice» !

I. B.