Tunisie | Le FSN exprime sa solidarité avec Mondher Ounissi

Le Front du salut national (FSN) a exprimé sa pleine solidarité avec le dirigeant nahdhaoui Mondher Ounissi, qui, selon ses avocats, a été agressé par un agent pénitentiaire à la prison de la Mornaguia.

Le FSN a réclamé des poursuites contre l’agent pénitentiaire, tout en demandant à l’Ordre des médecins d’ouvrir une enquête après le refus d’un médecin de la prison d’examiner Mondher Ounissi, lit-on dans le communiqué publié ce vendredi 12 septembre 2025.

Le Front regroupant des partis de l’opposition a, au passage, réitéré son appel à la libération de Mondher Ounissi ainsi que de tous les prisonniers d’opinion et des détenus politiques.

Rappelons que les avocats ont annoncé qu’après leur alerte, l’administration de la prison a ouvert une enquête administrative. La défense a également saisi la justice après la plainte officielle de Mondher Ounissi.

Y. N.