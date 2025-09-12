« Mondher Ounissi victime de violences en prison », selon ses avocats

Selon son comité de défense, le dirigeant du parti islamiste Ennahdha Mondher Ounissi aurait été victime de violence à la prison de la Mornaguia.

Ses avocats affirment qu’un agent pénitentiaire l’a agressé mardi 9 septembre, vers 9h30, après qu’il ait refusé de monter dans un véhicule de la prison pour un transfert, surnommé la « voiture de torture » en référence aux conditions considérées inhumaines.

La même source affirme que l’agent a violemment frappé Mondher Ounissi à coups de poing et de pied, tout en proférant des insultes, ce qui a été remonté à l’administration pénitentiaire et fait désormais l’objet d’une enquête administrative.

Les avocat ont également indiqué avoir saisi le Parquet de la Manouba après une plainte déposée par Mondher Ounissi, qui rappelons-le est détenu depuis septembre 2023 dans le cadre d’une affaire de complot contre la sûreté de l’État ( dite « complot 2 »), et qu’il est également poursuivi dans l’affaire Jilani Daboussi.