La Goulette | Un voyageur arrêté avec 15 plaques de cannabis

La douane tunisienne a indiqué que la lutte contre le trafic de drogue a une nouvelle fois porté ses fruits avec une saisie de 15 plaques de cannabis au port de La Goulette (nord de Tunis).

Dans un communiqué publié ce mercredi 17 septembre 2025, la douane précise que la drogue, dont le poids total s’élève à 1474 grammes, a été découverte dissimulée dans les bagages d’un voyageur en provenance du port de Rome.

C’est grâce à la vigilance des équipes de la brigade canine et de la brigade de recherche (détection par rayons X) que les plaques de cannabis ont été repérées, indique la même source, ajoutant que le dossier a été transmis aux services de sécurité compétents pour la poursuite de l’enquête, sur ordre du ministère public.

