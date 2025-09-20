Sécurité routière | Moins d’accidents, plus de morts en Tunisie

L’Observatoire national de la sécurité routière a présenté son dernier bilan concernant les accidents sur les routes tunisiennes : Le nombre d’accidents et de blessés est en baisse, toutefois celui des décès est en forte augmentation.

Entre le 1er janvier et le 19 septembre 2025, le nombre de blessés a chuté de près de 16 %, s’établissant à 4883 contre 5801 l’année précédente sur la même période, durant laquelle, le nombre d’accidents a également baissé, passant de 4243 en 2024 à 3638.

Malgré cette amélioration, le nombre de personnes ayant perdu la vie sur les routes a connu une augmentation avec 876 décès en 2025 contre 808 morts enregistrés l’année dernière.

Dans son bilan l’Observatoire a identifié les principales raisons de ces tragédies, citant notamment la distraction et le manque d’attention qui sont à l’origine de plus de 40 % des accidents ainsi que la vitesse excessive avec plus de 15 % des accidents.

Quant à la répartition géographique, le gouvernorat de Tunis est en tête du nombre d’accidents (489) et de blessés (579). Cependant, c’est dans le gouvernorat de Sfax que l’on compte le plus grand nombre de décès avec 92 morts, suivi par Tunis (82 morts), Sidi Bouzid (72 morts) et Nabeul (60 morts).

L’Onsr qui a rappelé la nécessité de se conformer au code de la route, rappelle que la sensibilisation aux dangers de la distraction au volant et le renforcement des contrôles de vitesse sont essentiels pour assurer la sécurité de tous les usagers de la route.

Y. N.