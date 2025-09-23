Sidi Bouzid | Nouvelle unité de banque de sang à l’hôpital universitaire

Le ministère de la Santé a annoncé, ce 23 septembre 2025, l’ouverture d’une nouvelle unité de banque de sang à l’hôpital universitaire de Sidi Bouzid.
D’un coût total de 120.000 dinars, cette initiative vise à renforcer les capacités de l’hôpital en matière de transfusion sanguine et à améliorer la prise en charge des patients, lit-on dans le communiqué du département de la Santé.
La même source ajoute que les délais d’attente pour les patients seront ainsi considérablement réduits, « un facteur crucial dans les situations critiques », insiste le ministère, en réaffirmant sa volonté de rapprocher et améliorer la qualité des services de santé pour tous les citoyens.
Y. N.
