Sidi Bouzid | En images, les dégâts laissés par la tempête

Une tempête orageuse a frappé la région de Sidi Bouzid en fin d’après-midi ce samedi 23 août 2025, provoquant d’importants dégâts matériels.

Des rafales de vents ont accompagné les précipitations et ont entraîné la chute de plusieurs poteaux électriques et ainsi que le pan d’un mur d’une ancienne usine endommageant plusieurs véhicules stationnés.

Une coupure d’électricité a également touché plusieurs quartiers et les équipes de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) se sont mobilisées pour rétablir progressivement le courant dans les zones concernées.

Aucune perte humaine n’a été signalée dans cet incident, sachant que l’Institut national de la météorologie (INM) avait alerté sur les vents forts et les orages qui ont touché le centre du pays.

Y. N.