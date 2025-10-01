Flottille Soumoud | Le navire Alma encerclé par la marine israélienne

Le navire Alma, qui mène la Flottille Al Soumoud en route vers Gaza a été encerclé par la marine sioniste, annoncent les organisateurs dans la soirée de ce mercredi 1er octobre 2025.

Dans ce contexte de tensions, il a également été signalé un brouillage des systèmes électroniques sur plusieurs navires de la flottille.

Al-Soumoud qui attribue cette nouvelle manœuvre à l’entité sioniste, et qui a franchi depuis hier la « zone orange » a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa route pour briser le blocus imposé par Israël à Gaza.

Y. N.