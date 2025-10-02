Flottille Soumoud | Liste des militants tunisiens arrêtés par l’armée israélienne

L’armée israélienne a arrêté des militants de nombreuses nationalités qui étaient à bord des bateaux de la flottille Soumoud, dont 26 Tunisiens.

Ces arrestations ont été opérées en mer dans la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 octobre 2025 et ont visé la flottille Soumoud, qui transportait des aides humanitaires destinées aux habitants de Gaza

Me Sami Benghazi, membre du comité juridique d’appui à la flotille Soumoud a indiqué que les Tunisiens étaient répartis sur différents navires comme suit :

Navire Sirius : Jihed Ferjani

Navire Dir Yassine : Wael Naouar, Yassine Gaidi, Ghassen Henchiri, Mazen Abdellaoui, Nabil Channoufi Abdallah Messaoudi, Aziz Meliani, Noureddine Salouag et Sirine Ghrairi.

Navire Florida : Anis Abbassi, Mohamed Ali, Lotfi Hajji, Achref Khouja, Mohamed Mrad

Navire Allakatalla : Hamza Bouzouida, Louay Cherni, Mouheb Snoussi, Zied Jaballah.

Navire Miami : Fidaa Othmani, Ghassen Kelai et Mohamed Amine Hamzaoui

Navire Huga : Khalil Lahbibi

Navire Adadgio : Houssem Essine Ramadi

Navire Amsterdam : Mohamed Ali Mohieddine