Flottille Soumoud | Solidarité à Tunis : Rassemblement devant l’ambassade américaine

Par dizaines, de jeunes et moins jeunes tunisiens se sont rassemblés dans la soirée de ce jeudi 2 octobre 2025 devant l’ambassade des États-unis à Tunis.

Ce rassemblement est organisé en solidarité avec les militants de la flottille Al-Soumoud, arrêtés par l’armée israélienne, alors qu’ils se rendaient à Gaza pour y emmener des aides humanitaires.

Les manifestants ont dénoncé le soutien américain à Israël et son appui au génocide contre Gaza, tout en déplorant la poursuite du blocus imposé et qui a causé une famine sans précédent dans la région.

Brandissant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans hostiles aux autorités américaines, les manifestant ont réclamé le renvoi de l’ambassadeur américain

Tout en appelant la communauté internationale à agir pour stopper le génocide à Gaza, les manifestants ont aussi appelé l’État tunisien à la criminalisation de la normalisation avec Israël et à l’inscrire clairement dans le texte de la Constitution.

Notons que plusieurs rassemblement sont également organisés dans différentes villes du pays.

Y. N.