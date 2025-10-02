Les ateliers mobiles de Reem Saâd à Tunis

L’événement artistique «Chamaâden – Les ateliers mobiles de Reem Saâd» est un voyage introspectif qui se tiendra les 10, 11 et 12 octobre 2025, à la Bibliothèque diocésaine de Tunis, 9 rue Sidi Saber.

Cet événement propose une immersion dans l’univers des aquarelles introspectives (des AI fait-main), procédé inventé par l’artiste, à travers : 1- une expo-vente de calepins nobles et écoresponsables ainsi que de prints fine art en qualité musée (numérotés et certifiés) retraçant différents chapitres et volets traités en aquarelles introspectives, 2- un appel à participation pour une sortie street art avec l’artiste ; 3- des lectures et cercles de dialogue et de partage autour de textes et de réflexions à propos des ateliers mobiles et des AI fait-main.

Reem Saad est une artiste visuelle et pédagogue tunisienne dont le travail explore les liens subtils entre le biologique, l’émotionnel et le collectif. Au cœur de sa démarche : le papier, qu’elle célèbre pour sa double nature, à la fois puissante et vulnérable.

Diplômée de l’Institut supérieur des beaux-arts de Nabeul et titulaire d’un mastère en théorie de l’art, l’artiste développe depuis 2006 une pratique hybride mêlant aquarelle, dessin, photographie et artisanat, avec une prédilection pour les arts du papier.

En 2012, elle inaugure sa technique phare : les aquarelles introspectives (ou AI fait-main). Dans un geste minutieux et méditatif, elle construit des mosaïques organiques de cellules colorées, véritables cartographies intimes qui oscillent entre l’infiniment petit et l’universel.

Exposées en Tunisie, en France et en Espagne, ses œuvres sont perçues comme des «tissus cellulaires» ou des «paysages intérieurs», dialogues sensibles avec, entre autres, l’histoire de la gravure, du manuscrit et de l’édition.

Animée par la conviction que l’art doit se partager, Reem Saâd investit aussi l’espace public avec son projet El Aïn, où ses aquarelles se déploient en street art. En 2016, elle fonde Chamaâden, un atelier mobile qui conjugue artisanat et pédagogie, et où naissent les Calepins Chamaâden, carnets faits main en tissus authentiques du terroir, conçus comme de véritables écrins de mémoire et d’introspection.

Les AI fait-main de Reem Saad invitent à un voyage sensoriel et spirituel : fragment après fragment, cellule après cellule, point après point. Chaque toile révèle une vision à la fois lumineuse et sombre, organique et onirique, mythique et contemporaine du corps et de la matière vivante.

Face à ses œuvres, le spectateur est saisi par l’évidence de «ce corps que nous habitons» et par la matière originelle d’où jaillit la vie. En éclatant cette matière en mille couleurs et en autant de fragments, l’artiste interroge sans relâche une question universelle : «Qui sommes-nous ?» Et la réponse, vibrante et fragile, semble se dessiner sous nos yeux : nous sommes lumière et particules, mémoire et mystère, mythes et rêves, fragments d’un passé, d’un présent et d’un futur qui se rejoignent.