Montée en compétence de la filière automobile tunisienne

La Tunisian Automotive Association (TAA) a tenu sa 9ᵉ Assemblée Générale, le 25 septembre 2025 à Tunis, un moment de rencontre réunissant ses membres, ses partenaires et l’ensemble des acteurs de l’écosystème automobile tunisien. Cette assemblée a permis de faire le point sur les réalisations du secteur, de partager les orientations pour l’avenir et de renforcer la collaboration au sein de la filière.

Le comité exécutif de la TAA a présenté le bilan des réalisations de 2024 ainsi que les grandes orientations pour accompagner la croissance et renforcer la compétitivité du secteur automobile tunisien dans un contexte régional et international en mutation. Quelques chiffres clés : en 2024, les investissements directs étrangers (IDE) dans le secteur ont dépassé 500 millions de dinars (MDT), soit une augmentation de près de 18 % par rapport à l’année précédente.

En 2025, plus de 80 % des grands groupes automobiles publient des rapports ESG détaillés, et 60 % ont adopté des objectifs de neutralité carbone d’ici 2035 ou avant.

Entre 2023 et 2025, certaines chaînes de valeur mondiales ont connu une reconfiguration, avec une croissance pouvant atteindre 15 % des exportations de composants automobiles dans des pays comme le Vietnam, la Pologne et le Mexique.

L’Assemblée a également mis en avant l’intégration du 6ᵉ pilier «Durabilité» au sein du Pacte national de compétitivité, alignant les entreprises tunisiennes sur les standards internationaux en matière de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance (ESG).

Transformation technologique et électromobilité

La Tunisian Automotive Management Academy (Tama) joue un rôle clé en renforçant les compétences des acteurs du secteur, notamment dans les métiers du middle management et dans l’adaptation aux transformations technologiques, en particulier liées à l’électromobilité.

Appui à l’investissement et à l’internationalisationDepuis sa création, la TAA accompagne les nouveaux investisseurs souhaitant s’implanter en Tunisie, en les guidant pour garantir le succès de leur installation.

Elle soutient également les entreprises tunisiennes dans leurs projets de développement, d’extension et d’internationalisation, en favorisant leur croissance et leur compétitivité sur les marchés locaux et internationaux.

Le secteur doit cependant relever certains défis, tels que la hausse des coûts logistiques, une concurrence régionale accrue et la nécessité d’adapter les compétences aux technologies émergentes.

Grâce à cet accompagnement, la TAA contribue à renforcer l’attractivité de la Tunisie et à soutenir la dynamique globale de la filière automobile.

Responsabilité et durabilité au cœur des échangesL’Assemblée a été suivie d’un événement thématique intitulé «Driving Responsibility: The Future of Tunisian Automotive Supply Chains», organisé avec participation d’intervenants de la Responsible Supply Chain Initiative (RSCI), de eMotors et de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME). Les présentations suivies d’un panel de discussion ont mis en lumière les enjeux des chaînes d’approvisionnement responsables et les opportunités offertes par l’électrification des véhicules.

Cette Assemblée a également été marquée par la signature de conventions stratégiques : 1- un partenariat avec le RSCI pour accompagner la filière vers des pratiques durables et compétitives ; 2- une convention avec la Chambre tuniso-allemande de l’industrie et du commerce (AHK), visant à renforcer la coopération technologique et environnementale.

Un écosystème industriel solide

Avec plus de 80 membres adhérents, la TAA structure aujourd’hui un écosystème dynamique comprenant près de 300 entreprises, dont 65 % opèrent à l’export. Ce tissu industriel génère plus de 100 000 emplois directs et contribue à environ 4 % du PIB national, confirmant le rôle stratégique de la filière automobile pour l’économie tunisienne.

L’année 2025 marque une étape importante pour la filière automobile tunisienne, qui se prépare à une transition vers une industrie plus durable, innovante et compétitive. Face aux mutations industrielles mondiales, aux incertitudes géopolitiques et aux défis économiques, la TAA souligne la nécessité d’une intelligence collective renforcée, d’une mobilisation concertée des acteurs et d’une stratégie d’innovation continue pour consolider durablement la position internationale du secteur.