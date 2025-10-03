Donald Trump demande à Israël d’arrêter les bombardements à Gaza

Suite à la réponse du Hamas à son plan, le présidebt américain Donald Trump a demandé ce vendredi 3 octobre 2025, à Israël «d’arrêter immédiatement les bombardements à Gaza».

Cet appel lancé par le président américain fait suite au communiqué du Hamas, qui, malgré certaines réserve a accepté de libérer tous les otages israéliens. Il a par ailleurs jugé que le Hamas « était prêt pour une paix durable».

Notons que que le Hamas avait un peu plus tôt exprimé son accord de principe de la libération de tous les otages israéliens, sous conditions de négociations supplémentaires sur les modalités pratiques, et d’un transfert de l’administration de l’enclave.