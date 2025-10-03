Israël | Les activistes de la flottille Sumud transférés à la prison de Ktzi’ot

L’avocate Najet Hedrich, de l’équipe juridique d’assistance aux membres de la Global Flotilla Sumud, a indiqué, vendredi 3 octobre 2025, que l’ensemble des activistes interceptés jeudi par les forces d’occupation israéliennes dans les eaux internationales, au large de Gaza, ont été transférés à la prison de Ktzi’ot, dans le désert du Néguev.

L’équipe juridique d’assistance aux membres de la flottille a reçu un message de l’avocate Souhad Bechara, présidente de l’organisation Adalah – Centre juridique pour les droits de la minorité arabe en Israël, qui avait accompagné les militants (dont des Tunisiens) lors de leur interrogatoire au port d’Ashdod.

Les avocats de l’équipe sont actuellement en route vers la prison de Ktzi’ot pour rendre visite aux personnes arrêtées, leur apporter une assistance juridique et s’enquérir de leur situation.

Dans ce contexte, le Comité international pour la levée du blocus sur Gaza a annoncé que les personnes arrêtées, membres de la flottille ont entamé une grève de la faim ouverte dès le moment de leur interpellation. Ils sont au nombre de 461 de 47 nationalités, dont 25 Tunisiens.

L’équipe d’assistance juridique a précisé que l’enlèvement a eu lieu dans les eaux internationales, ce qui constitue un crime de guerre criant et une violation franche du droit international.

De son côté, l’avocat Sami Benghazi, membre de l’équipe avait indiqué dans une déclaration à la Tap que les Tunisiens arrêtés étaient répartis sur 8 navires à savoir :

Deir Yassine : Wael Naouar, Yassine Gaidi, Ghassen Henchiri, Mazen Abdellaoui, Nabil Channoufi Abdallah Messaoudi, Aziz Meliani, Noureddine Salouaj et Sirine Ghrairi.

Florida : Anis Abassi, Mohamed Ali, Lotfi Hajji, Achref Khouja, Mohamed Mrad.

Allakatalla: Hamza Bouzouida, Louay Cherni, Mouheb Snoussi, Zied Jaballah.

Miami : Fidaa Othmani, Ghassen Kalai et Mohamed Amine Hamzaoui.

Sirius : Jihed Ferjani.

Huga : Khalil Lahbibi.

Adagio : Houssem Essine Ramadi.

Amsterdam : Mohamed Ali Mohieddine.

Un rassemblement de protestation a été organisé jeudi soir devant l’ambassade américaine à Tunis avant de se transformer en un sit-in portant les noms des navires de la Global Flotilla Sumud.

Partis politiques, associations et organisations nationales ont appelé, dans des déclarations distinctes, les autorités tunisiennes à l’urgence d’agir et à faire pression pour la libération de tous les Tunisiens détenus par les forces de l’occupation sionistes.

Recevant jeudi soir le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Mohamed Ali Nafti, le président de la République Kaïs Saïed a appelé à ne ménager aucun effort pour assurer le retour des Tunisiens arrêtés par les forces de l’entité sioniste dans les plus brefs délais.

Le chef de l’État a assuré que «des actions diplomatiques intenses et ininterrompues sont menées depuis plusieurs jours», ajoutant que «l’État tunisien n’abandonnera jamais ses responsabilités nationales», répondant ainsi à des critiques exprimées par des activistes sur les réseaux sociaux reprochant le manque de réaction des autorités tunisiennes après l’arrestation des activistes par Israël.

L’équipe d’assistance juridique à la Flottille maghrébine affirme suivre de très près les développements et que tous les mécanismes juridiques ont été activés en permanente coordination avec les organisations et instances internationales concernées et qu’elle reste en contact continu avec les familles des participants.

I. B. (avec Tap.)