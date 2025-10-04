Eagleprojects ouvre une nouvelle succursale en Tunisie

Après 25 ans de présence en Tunisie, le groupe italien Eagleprojects spécialisée dans les solutions innovantes et les projets high-tech, poursuit son expansion internationale et présente Robotdog. Eagleprojects a ouvert, en février, une nouvelle succursale en Tunisie, une étape décisive dans sa stratégie de croissance et d’internationalisation.

Quelques mois seulement après son ouverture, le bureau tunisien compte déjà 25 ingénieurs hautement qualifiés, engagés dans le développement de solutions technologiques avancées et la gestion de projets à fort impact stratégique.

La succursale accueille plusieurs départements spécialisés : intelligence artificielle, robotique, modélisation des données du bâtiment (BIM), photovoltaïque, cybersécurité et développement mobile, a annoncé l’entreprise dans un communiqué de presse marquant le 25e anniversaire de sa présence dans notre pays.

«Le choix de la Tunisie n’est pas un hasard. Le pays s’impose comme un véritable pôle des nouvelles technologies, grâce à un vivier de talents jeunes et dynamiques, dotés de compétences de classe mondiale», souligne le communiqué d’Eagleprojects qui croit fermement en ce potentiel et entend accroître progressivement ses investissements, faisant de sa filiale tunisienne un pôle de développement et d’innovation.

Pour célébrer son 25e anniversaire en Tunisie, Eagleprojects a présenté au public le Robotdog, un robot quadrupède de nouvelle génération capable de se déplacer avec agilité dans divers contextes et d’assurer de nombreuses fonctions, de la surveillance à la surveillance environnementale, en passant par le soutien aux activités industrielles complexes.

«L’ouverture d’Eagleprojects Tunisie représente une étape fondamentale pour nous», a déclaré la direction de l’entreprise. Et d’ajouter : «Il ne s’agit pas seulement d’un investissement dans la région, mais d’un projet tourné vers l’avenir, visant à allier innovation, emploi et développement durable.»

Avec cette nouvelle entité et des technologies de pointe comme le Robotdog, Eagleprojects confirme sa position d’acteur incontournable dans le paysage international des technologies et de l’ingénierie.

Par ailleurs, Eagleprojects réaffirme sa confiance en la Tunisie, carrefour stratégique entre l’Europe et l’Afrique du Nord, appelé à se développer comme pôle de nouvelles technologies.

I.B. (avec Ansa).