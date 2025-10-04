Elmed | La BEI octroie 12 M€ d’assistance technique à la Tunisie

L’Union européenne (UE) et la Banque européenne d’investissement (BEI) soutiennent la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg) par une contribution d’assistance technique d’un montant de 12 millions d’euros (41 millions de dinars).

L’accord de subvention a été signé à Tunis, jeudi 2 octobre 2025, en présence de Dubravka Suica, Commissaire européenne chargée de la Méditerranée, et Ulrich H. Brunnhuber, chef de la division Mena de la BEI, a indiqué l’Union européenne en Tunisie dans un communiqué, soulignant que ce financement soutient le projet Elmed, première interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie.