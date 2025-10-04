Elmed | La BEI octroie 12 M€ d’assistance technique à la Tunisie

L’Union européenne (UE) et la Banque européenne d’investissement (BEI) soutiennent la Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg) par une contribution d’assistance technique d’un montant de 12 millions d’euros (41 millions de dinars).
L’accord de subvention a été signé à Tunis, jeudi 2 octobre 2025, en présence de Dubravka Suica, Commissaire européenne chargée de la Méditerranée, et Ulrich H. Brunnhuber, chef de la division Mena de la BEI, a indiqué l’Union européenne en Tunisie dans un communiqué, soulignant que ce financement soutient le projet Elmed, première interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie.
Le projet Elmed prévoit une connexion par câble sous-marin de 224 km qui assurera une meilleure intégration des énergies renouvelables, une plus grande sécurité énergétique pour la Tunisie et l’Europe, et une réduction des émissions de CO2. D’un coût total de 921 millions d’euros (3,149 milliards de dinars), Elmed rapproche les marchés de l’électricité des deux rives de la Méditerranée et fait de la Tunisie un acteur clé de la transition énergétique régionale.
