Tunisie – UE | Promouvoir les mécanismes de migration régulière

En recevant, jeudi 2 octobre 2025, la commissaire européenne chargée de la Méditerranée, Dubravka Suica, en visite officielle en Tunisie, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a souligné l’importance que la Tunisie attache au renforcement de son partenariat stratégique avec l’Union européenne, fondé sur l’égalité, le dialogue constructif, le respect mutuel des choix des citoyens et le principe de souveraineté nationale.

«Les discussions ont permis de passer en revue l’ensemble des relations tuniso-européennes et d’explorer les moyens de renforcer davantage la coopération, notamment en prévision de la prochaine session du Conseil d’association Tunisie-Europe, en cette année qui marque le 30e anniversaire de l’accord d’association de 1995», a souligné le ministère dans un communiqué.

Pour M. Nafti, la prochaine réunion du Conseil doit être considérée «comme une nouvelle étape dans la renaissance du partenariat tuniso-européen, ouvrant de nouvelles perspectives aux deux parties et garantissant un meilleur alignement sur les priorités et les choix nationaux».

La réunion a également été l’occasion d’échanger sur le nouveau Pacte pour la Méditerranée, destiné à promouvoir la création d’un espace commun de paix, de prospérité et de stabilité dans la région.

À cet égard, M. Nafti a souligné la nécessité pour ce nouvel instrument régional de fournir un cadre de partenariat inclusif et partagé aux peuples et aux pays du bassin méditerranéen, appelant à une approche unifiée et multidimensionnelle capable d’apporter des réponses collectives aux défis communs.

Concernant la mobilité et la migration, la ministre a plaidé pour une région méditerranéenne qui valorise la dimension humaine et promeut des mécanismes de migration régulière grâce à une meilleure gouvernance des flux migratoires. Une telle approche permettrait d’éviter de nouvelles tragédies humaines dans la région et de lui permettre d’exploiter pleinement les opportunités offertes, notamment en matière de développement durable, de lutte contre le changement climatique et de transition numérique et écologique.

De son côté, Mme Suica a salué la contribution et le potentiel de la Tunisie dans le renforcement de la coopération euro-méditerranéenne, tout en exprimant sa détermination à approfondir davantage le partenariat stratégique unissant la Tunisie et l’UE dans divers domaines, sur la base des principes consacrés par la politique étrangère de la Tunisie.

Elle a rappelé que le Pacte pour la Méditerranée se veut multidimensionnel et flexible, abordant diverses questions telles que l’union des peuples, l’investissement et la mobilité. Ce nouvel instrument, a-t-elle souligné, vise à renouveler le cadre des relations euro-méditerranéennes et à leur conférer une valeur ajoutée, en ouvrant de nouvelles perspectives d’échanges universitaires et en apportant des réponses innovantes et coordonnées aux défis régionaux.