Décès de l’homme politique algérien Dr Ahmed Taleb Ibrahimi

Le Dr Ahmed Taleb Ibrahimi, qui a occupé plusieurs fonctions ministérielles de 1965 à 1988 en Algérie, dont les Affaires étrangères de 1982 à 1988, et a été président du parti Wafa non agréé et candidat à la présidentielle de 1999, s’est éteint ce dimanche 5 octobre 2025, à l’âge de 93 ans. Médecin de formation, il a consacré sa vie à la réflexion, à l’écriture et à la transmission de la mémoire nationale.

Tout au long de son parcours, le Dr Taleb Ibrahimi a insisté sur l’importance de documenter et de transmettre l’histoire, particulièrement à travers ses écrits. Avant sa disparition, il a pris soin de rédiger ses mémoires, éclairant ainsi non seulement sa propre vie mais aussi l’héritage intellectuel et spirituel de son père, le cheikh Mohamed Bachir Ibrahimi, figure éminente du mouvement national et de la pensée algérienne.

Son œuvre témoigne d’un engagement profond pour la culture, la mémoire et l’éducation, et constitue un repère pour les générations présentes et futures.

Le Dr Taleb Ibrahimi laisse derrière lui une empreinte durable dans le paysage intellectuel algérien, marquée par le souci du savoir, du questionnement et du partage des expériences.

Que Dieu l’accueille en Sa miséricorde et accorde à sa famille et à ses proches patience et réconfort.

Djamal Guettala

