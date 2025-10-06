Ooredoo AI Summit pour impulser l’écosystème tunisien de l’IA

Ooredoo Tunisie a accueilli, le 29 septembre 2025, la première édition du Sommet Ooredoo sur l’IA, une plateforme de dialogue privilégiée entre les leaders de l’industrie, les décideurs politiques et les experts en technologie. Les discussions ont mis en lumière la manière dont l’IA peut stimuler la compétitivité économique, favoriser une gouvernance responsable et favoriser la durabilité et l’inclusion sociale.

Les participants ont également exploré des cas d’utilisation concrets démontrant l’impact de l’IA sur les entreprises, les services publics et la vie quotidienne.

Cet événement phare a réuni le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi, le PDG du groupe Ooredoo, Aziz Aluthman Fakhroo, le PDG régional du groupe Ooredoo pour l’Afrique du Nord et l’Asie, Ahmad Abdulaziz Al Neama, le PDG d’Ooredoo Tunisie, Mansoor Rashid Al-Khater, l’équipe de direction du groupe Ooredoo, ainsi que des startups, des chefs d’entreprise, des personnalités des médias, des décideurs politiques de premier plan et des acteurs clés de l’écosystème tunisien de l’IA.

L’avenir numérique de la Tunisie

Le ministre des Technologies de la communication a souligné que l’intelligence artificielle représente non seulement une évolution technologique, mais aussi une opportunité stratégique pour la Tunisie de renforcer sa souveraineté numérique, d’autonomiser la jeunesse et d’accélérer une croissance économique inclusive et durable. Il a salué l’initiative d’Ooredoo, la qualifiant de moteur important de collaboration entre les institutions gouvernementales, les partenaires locaux et les talents émergents.

Mansoor Rashid Al-Khater a réaffirmé l’engagement d’Ooredoo à façonner l’avenir numérique de la Tunisie : «Chez Ooredoo, nous sommes convaincus que l’intelligence artificielle est un puissant vecteur d’inclusion, d’innovation et de progrès. Notre ambition est de placer la Tunisie au cœur de la révolution numérique mondiale en investissant dans des infrastructures adaptées à l’IA, en soutenant les startups et les entreprises, et en collaborant avec des leaders mondiaux tels que NVIDIA pour bâtir un écosystème robuste et tourné vers l’avenir.»

Collaboration d’Ooredoo avec NVIDIA

L’une des annonces phares du sommet a été la collaboration d’Ooredoo avec NVIDIA, permettant l’acquisition de GPU hautes performances qui optimiseront les solutions d’IA avancées.

Cette plateforme de pointe sera mise à la disposition des gouvernements, des startups et des clients B2B, leur donnant accès à des capacités d’IA en tant que service de classe mondiale pour accélérer l’innovation et commercialiser de nouveaux services.

Ooredoo Tunisie a déjà commencé à intégrer l’IA à ses opérations, en déployant des cas d’usage offrant des expériences client plus personnalisées et des solutions numériques innovantes. Il s’agira d’une première en matière d’IA agentique en Tunisie.

Cet événement marque le début d’une feuille de route plus large, Ooredoo s’engageant à organiser des journées dédiées aux solutions verticales d’IA, notamment des hackathons, des programmes de formation et des projets collaboratifs qui favoriseront le développement des talents locaux et favoriseront un écosystème d’IA dynamique dans le pays.

Un pôle régional d’innovation technologique

Le Sommet a également donné lieu à des tables rondes éclairantes qui ont réuni des leaders de tout l’écosystème de l’IA. Karim Beguir, cofondateur d’InstaDeep, a partagé son histoire de réussite inspirante, démontrant comment l’innovation tunisienne peut avoir un impact mondial, tandis qu’Ahmed Mostafa, responsable des relations avec l’adoption et le développement de l’IA chez NVIDIA, a souligné le rôle de l’IA en tant que service dans la démocratisation de l’accès aux technologies de pointe et l’accélération de la croissance des entreprises. Parmi les autres intervenants de marque figuraient Mehrezia Ouni, directrice générale des technologies de communication chez MTC; René Werner, directeur de la stratégie du groupe Ooredoo; Nozha Boujemaa, vice-présidente mondiale de l’innovation et de la confiance en IA chez Decathlon; Imed Zitouni, directeur de l’ingénierie GEN AI chez Google; Yazid Sellaouti, vice-président du conseil d’administration de Lloyd Insurance; Najib Khan, directeur commercial du groupe Ooredoo ; et Mohamed Koubaa, PDG de l’UBCI Tunisie, qui ont enrichi le débat avec leurs points de vue sur la gouvernance, la durabilité, l’innovation entrepreneuriale et l’avenir de l’IA en Tunisie.

Le Sommet Ooredoo sur l’IA s’est conclu par un message fort d’engagement et de détermination : Ooredoo continuera d’être un pionnier de l’adoption de l’IA en Tunisie, en soutenant la transformation numérique du pays et en renforçant sa position de pôle d’innovation technologique dans la région.

