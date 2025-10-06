Retour à Tunis des 10 tunisiens de la Flottille Soumoud   

Neuf Tunisiens, membres de la Flottille Soumoud pour lever le blocus contre Gaza sont arrivés dimanche 5 octobre 2025 à l’aéroport Tunis Carthage, en provenance de Turquie. Ils venaient d’être relaxés par les autorités israéliennes après une détention de trois jours.

Les neuf Tunisiens, à savoir Aziz Meliani, Noureddine Slaouej, Abdallah Messaoudi, Housemeddine Remadi, Zied Jaballah, Hamza Bouzouida, Mohamed Mrad, Anis Abbassi et Lotfi Hajji, ont été accueillis par des centaines de personnes, parmi leurs proches et amis, des journalistes et des représentants de la société civile.

A noter qu’un autre Tunisien, Mohamed Ali Mohieddine, capitaine du bateau Amsterdam, est rentré plus tôt dans la journée.

Interrogés par la Tap, les membres de la flottille ont décrit les conditions de leur enlèvement, de leur interrogatoire et de leur détention après avoir été interceptés et conduits de force vers le port d’Ashdod.

La Flottille maghrébine Soumoud pour briser le blocus sur Gaza a annoncé samedi l’arrivée d’un avion turc à l’aéroport d’Istanbul en provenance d’Israël : 137 activistes étaient à son bord dont 9 Tunisiens. Il est à noter que 15 autres Tunisiens participant à la Flottille seront de retour ce lundi 6 octobre

I. B. (avec Tap).