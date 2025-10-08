Appel à témoins pour retrouver Amen Allah disparu à Raoued depuis le 27 septembre

La famille de l’élève Amen Allah Abidi (16 ans) porté disparu depuis le 27 septembre dernier, lance un appel à témoins pour le retrouver.

Son frère Adam Abidi a confié à Kapitalis que la famille a entrepris les procédures nécessaires depuis le premier jour de disparition de Amen Allah et que la police poursuit ses recherches mais en vain.

Le jour de sa disparition l’élève de 16 ans était tout de noir vêtu et avait été déposé par sa famille devant le lycée Raoued plage (Ariana), pour une heure de cours à laquelle il n’a pas assisté.

Les éventuels témoins pouvant aider à retrouver Amen Allah Abidi sont priés de contacter la police ou la famille du disparu aux 20.698.898 21.470.685.

Y. N.