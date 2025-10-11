Affaire de l’abattoir de Sousse | Prison ferme pour quatre suspects

Le tribunal correctionnel de Sousse 1 a rendu son verdict, ce vendredi 10 octobre 2025, dans l’affaire de l’abattoir municipal de Sousse.

Quatre suspects dont un vétérinaire en poste à l’abattoir de Sousse et chef du service des marchés à la municipalité ont ainsi été condamné à trois ans de prison suite à de graves infractions constatées dans l’abattoir, où des moutons malades avaient été découverts et d’autres déjà abattus pour la distribution sur les marchés locaux.

Outre la prison ferme, chacun des accusés a également été condamné à une amende de 70.000 dinars, indique Jawhara FM en citant une source proche de cette affaire.

Y. N.