Festival international de montgolfières dans le sud tunisien

La Tunisie lance une nouvelle attraction touristique dans le sud du pays avec le Balloons Event Show – Tunisia 2025, un festival international de montgolfières (et de parapentes) qui se déroulera sur trois sites : Djerba, Douz et Tozeur, du 24 octobre au 1er novembre. L’événement est organisé sous l’égide du ministère tunisien du Tourisme et par l’Association aéronautique tunisienne et le groupe Nadas. Vidéo.

Le festival s’ouvre à Djerba avec trois jours (du 24 au 26 octobre) de vols libres et captifs, de sessions à l’aube et au crépuscule, ainsi que de forums B2B et une soirée de clôture avec «Night Glow», un spectacle de drones et un concert.

La caravane se dirigera ensuite vers Douz, la «porte d’entrée historique du Sahara», où des démonstrations de vol et des soirées sont prévues les 27, 28 et 31 octobre, avec des rediffusions de «Night Glow» et des animations.

Tozeur accueillera des vols au-dessus de sites emblématiques comme Ong Jmal et des soirées les 29 et 30 octobre.

Les organisateurs font état de la participation d’équipes de pilotes de montgolfières et de paramoteurs de plus de 15 pays, ainsi que d’un forum professionnel, «Campagne d’hiver Djerba-Tozeur», dédié à la promotion du tourisme hivernal.

Selon les informations publiées par les organisateurs, l’accès à tous les espaces officiels du festival est gratuit. Certaines activités, comme les vols en montgolfière et les ateliers spécialisés, sont soumises à inscription. L’objectif affiché est d’allier promotion régionale, durabilité et innovation, en mettant en valeur l’artisanat, la musique et la gastronomie locaux.

Le ministère du Tourisme a rencontré le comité d’organisation début septembre pour discuter du programme et des stratégies de promotion numérique et internationale, afin d’en faire un événement annuel capable de générer des retombées économiques dans les régions du sud.

Le directeur général de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), Mohamed Mehdi Haloui, a déclaré que le festival représente «un événement très important pour la promotion du tourisme tunisien, notamment dans les régions désertiques».

Lors de la conférence de presse de présentation de l’événement, Haloui a expliqué que l’initiative combine le tourisme et l’aviation dans un nouveau format, «un nouveau produit qui enrichit et diversifie la destination tunisienne, contribuant à l’allongement de la saison touristique».