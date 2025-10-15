Report du procès des terroristes dans l’attaque d’Akouda

La juste a décidé de reporter le procès des terroristes auteurs de l’attaque terroriste d’Akouda (gouvernorat de Sousse) perpétrée le 6 septembre 2020 ayant coûté la vie l’adjudant Sami Mrabet.

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme a également décidé de rejeter toutes les demandes de libération formulées par les avocats des accusés.

Rappelons que dans cette même attaque l’adjudant-chef de la garde nationale Rami Limam a été grièvement blessé dans cette attaque et qu’il poursuit aujourd’hui encore les soins.

Trois terroristes, dont les frères Gaddes, avaient été éliminés peu de temps après cette attaque, menée le jour du 64e anniversaire de la garde nationale alors que d’autres complices ont été arrêtés et incarcérés.

Y. N.