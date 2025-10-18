Ministère de la Défense | Décès de l’amiral Chedly Cherif

Le ministère de la Défense nationale a annoncé, ce samedi 18 octobre 2025, le décès de l’amiral à la retraite Mohamed Chedly Cherif à l’âge de 83 ans.

Dans une note diffusée ce jour, me ministère a présenté ses condoléances à sa famille, aux collègues et proches l’amiral Cherif, tout en lui rendant hommage et en soulignant son parcours exemplaire durant lequel il a incarné les valeurs de la discipline et de la bravoure.

Né le 2 juillet 1942 à Radès dans le gouvernorat de Ben Arous au sud de Tunis, il a rejoint les rangs de l’armée nationale en septembre 1965. Après avoir obtenu une spécialisation en commandement de navires, avant il a poursuivi des cours à l’École de guerre en France et à l’Institut de défense nationale en Tunisie.

Il a occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment celui de chef d’état-major de la Marine nationale, inspecteur général des forces armées, attaché militaire adjoint auprès de l’ambassade de Tunisie en France, ainsi que attaché militaire naval et aérien à l’ambassade de Tunisie aux États-Unis.

La Défense a par ailleurs rappelé que Mohamed Chedly Cherif a été décoré de l’Ordre militaire, du Grand Cordon de l’Ordre de la République, du deuxième grade de l’Ordre du Mérite de la sûreté nationale, du troisième grade des ordres français de la Légion d’honneur et du Mérite, ainsi que du deuxième grade de l’Ordre du Mérite américain.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux hommage lui ont été rendus en décrivant une grande perte d’un homme « qui laisse derrière lui le souvenir d’un chef respecté, d’un collègue estimé et d’un homme profondément humain. Son engagement indéfectible pour la sécurité maritime et la souveraineté nationale restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui ont eu l’honneur de le côtoyer ».

Y. N.