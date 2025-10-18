Tunis | Clôture du programme «Soyons Actifs/Actives»

Le programme «Soyons Actifs/Actives», financé par l’Agence Française de Développement (AFD), a clos ses activités, après plus de dix ans de renforcement de la justice sociale et de la citoyenneté active en Tunisie.

La session de clôture du programme se tiendra ce vendredi 17 octobre 2025 à la Cité des Sciences de Tunis, et réunira partenaires, associations et acteurs locaux pour présenter les réalisations et partager les enseignements tirés.

Ce programme a été mené en partenariat avec le ministère de l’Éducation, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, et le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec les acteurs de la société civile tunisienne et des partenaires français, illustrant un modèle de coopération multipartite entre secteur public, société civile et partenaires internationaux.

Le programme vise à soutenir les populations les plus vulnérables, notamment les jeunes, les femmes et les personnes en recherche d’emploi, tout en renforçant les capacités des organisations de la société civile et en leur permettant de jouer un rôle actif dans le développement des communautés locales. Il s’articule autour de trois pôles principaux :

1. Éducation : amélioration de l’enseignement formel et non formel, éducation inclusive pour les enfants en situation de handicap, création de clubs scolaires pour encourager la citoyenneté, et organisation d’activités culturelles et artistiques favorisant l’intégration sociale et l’expression créative des enfants.

2. Insertion socio-professionnelle / économie sociale et solidaire (ESS) : soutien à l’emploi et à l’autonomie professionnelle, développement des compétences locales, et encouragement de modèles de coopération collective tels que les coopératives et projets sociaux, afin de renforcer l’économie locale et stimuler les initiatives communautaires durables.

3. Démocratie participative : renforcement du dialogue entre la société civile et les autorités publiques, mise en œuvre d’initiatives locales et multi-acteurs pour élargir la participation citoyenne, et développement des compétences en leadership des acteurs locaux, favorisant la responsabilité et la transparence.

Plus de 90 associations, coopératives et structures locales tunisiennes et françaises ont participé au programme, qui a permis la réalisation de nombreuses initiatives et projets bénéficiant directement à des milliers de citoyens tunisiens dans différentes régions, à travers des actions telles que l’éducation inclusive, les clubs scolaires, les radios jeunes, les campagnes de sensibilisation culturelle et sociale, et le soutien aux initiatives économiques locales.

La session de clôture réunira plus de 80 organisations tunisiennes et françaises, constituant une plateforme pour évaluer les réalisations, partager les enseignements et envisager les perspectives de coopération future entre tous les partenaires, tout en renforçant la dynamique de participation citoyenne et le renforcement des capacités locales.

Communiqué.