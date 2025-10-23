Stop Pollution | Appel à la mobilisation à Tunis pour un environnement sain Gabès

Le mouvement citoyen « Stop Pollution » lance un appel à la solidarité nationale et à une mobilisation massive à Tunis, ce samedi 25 octobre 2025 afin d’exiger des solutions pour mettre fin à la crise environnementale à Gabès.

« La lutte populaire légitime est l’affaire de toutes les citoyennes et de tous les citoyens, sans distinction géographique. Les causes justes sont le combat de toutes les voix vivantes et de toutes les âmes libres », souligne le collectif, en rappelant que Gabès, un modèle de résistance, a plus que jamais besoin d’un élan de soutien au delà des régions.

Stop pollution lance ainsi un appel à participer massivement à une marche populaire et pacifique prévue pour le samedi 25 octobre 2025, à partir de 15h30 au départ du siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), pour se diriger vers le siège central du Groupe Chimique Tunisien (GCT) de Tunis.

L’heure est à la mobilisation. Soyez au rendez-vous, lancent les organisateur, sachant que la marche du 25 octobre s’inscrit dans la continuité du mouvement populaire constant et vise à réaffirmer l’exigence de démantèlement des unités polluantes à Gabès.

