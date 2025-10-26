Tunisie | Libération de l’activiste Ghassen Boughdiri

La Coordination de l’action commune pour la Palestine a annoncé, dans un communiqué publié tard dans la nuit du vendredi 25 octobre 2025, la libération de l’activiste Ghassen Boughdiri, qui avait été arrêté en pleine rue, quelques heures auparavant, par des policiers en civil, lors d’une marche de protestation en solidarité avec les revendications des habitants de Gabès à un environnement moins pollué.

Selon le communiqué, Ghassen Boughdiri a été interrogé pendant plusieurs heures avant d’être relâché. Il a cependant été convoqué pour comparaître, lundi 27 octobre, à 10 heures, devant le juge d’instruction auprès du tribunal de première instance de Tunis.

Selon des sources, on reprocherait à Ghassen Boughdiri certains actes jugés violents lors de sit-in de protestation devant l’ambassade des Etats-Unis en Tunisie, pour dénoncer le soutien de Washington à Israël et appeler à la fin du génocide des Palestiniens à Gaza. Ses partisan ont dénoncé son arrestation, y voyant «une atteinte au droit de manifester ».

L. B.