Tunisie | Appels à la libération de l’activiste Ghassen Boughdiri

La Coordination de l’action commune pour la Palestine a appelé à la libération de l’activiste Ghassen Boughdiri, qui a été arrêté dans l’après-midi de ce samedi 25 octobre 2025 à Tunis.

Selon la même source, Ghassen Boughdiri participait à la manifestation organisée à Tunis en solidarité avec Gabès lorsqu’il a été interpellé par des agents de police en civile.

Tout en exprimant leur solidarité avec Ghassen Boughdiri et en appelant à sa liberté, la Coordination ajoute que pour l’heure, ses avocats ignorent où il se trouve.

Notons que des activistes, des organisations et des partis politiques ont aussi appelé à la libération de Ghassen Boughdiri en dénonçant « une atteinte au droit de manifester ».

Y. N.