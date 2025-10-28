Tunisie | Ciné Jamil El Menzah 6 ferme ses portes… définitivement !

Une triste nouvelle secoue le paysage culturel tunisien : le Ciné Jamil El Menzah 6 ferme ses portes… définitivement, cette fois-ci, selon l’annonce faite sur sa page Facebook.

Cette annonce marque la fin d’une époque pour des milliers d’amoureux du septième art et en particulier de cette salle, qui avait déjà fermé en avril 2023 avant de rouvrir ses portes au public cinéphile un mois après.

« Ciné Jamil n’est plus, mais son esprit continuera à briller dans le cœur de ceux qui l’ont aimé » peut-on lire dans le message publié par la direction qui a tenu à exprimer sa profonde gratitude aux amis du cinéma et de la culture et au public fidèle, celui qui a rempli la salle, semaine après semaine, et qui a fait vivre ce lieu et dont la présence a été l’âme de Ciné Jamil.

Y. N.