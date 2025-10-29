Tunisie | Trafic de stupéfiants dans des bouteilles d’oxygène

Démantèlement en Tunisie d’un réseau international actif à Ben Arous, Gabès et Ben Guerdane qui utilisait des véhicules de transport sanitaire international pour le trafic de produits stupéfiants.

Environ 92 000 comprimés de Prégabaline et un kilogramme de cocaïne ont été saisis. Ils étaient soigneusement cachés à l’intérieur de bouteilles d’oxygène, rapporte La Presse.

Dix personnes ont été placées en garde à vue, dont six étrangers. Des poursuites judiciaires ont été engagées à leur encontre, sur ordre des ministères publics de Ben Arous et de Médenine.

Ce coup de filet a été mené par la brigade des stups de Ben Arous en coordination avec la garde frontalière de Médenine et les unités de la garde routière.

I. B.