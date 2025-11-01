Distinction française pour Badreddine Ouali

Badreddine Ouali, président de la Fondation Tunisie pour le Développement et de Vermeg, s’est vu remettre, jeudi 30 octobre 2025, les insignes de Chevalier de l’Ordre National du Mérite des mains de l’ambassadeur de France en Tunisie, Anne Guéguen.

«Avec l’appui des coopérations française, allemande et italienne, la Fondation Tunisie pour le Développement a déjà ouvert depuis sa création 5 centres de formation Elife dans toute la Tunisie, créant plus de 4 500 emplois et offrant des opportunités concrètes aux jeunes. Elle a également permis l’avènement de l’incubateur The Dot devenu un pilier de l’innovation en Tunisie», lit-on sur la page Facebook de l’ambassade de France à Tunis.

Le récipiendaire a rappelé dans son discours son souhait d’«offrir à la jeunesse tunisienne les meilleures chances, partout dans le pays», conviction qu’il dit partager également avec l’Agence Française de Développement (AFD) et Expertise France partenaires de la Fondation Tunisie pour le développement notamment pour l’ouverture prochaine de 3 nouveaux centres Elife et vers la déclinaison territoriale de The Dot en régions.