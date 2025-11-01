« La Belle et la Bête » | Voyage Féerique au CCSJ à El Menzah 6

Le Centre culturel et sportif de la jeunesse à El Menzah 6 accueille, ce dimanche 2 novembre 2025, trois représentations du spectacle musical « La Belle et la Bête », qui se déroulera intégralement en arabe littéraire .

Bien plus qu’une simple représentation théâtrale, ce spectacle organisé par ANTE en collaboration avec Théâtre Cleopatra et MAP Prod, invite petits et grands à franchir les portes d’un univers enchanteur pour revivre l’une des plus belles histoires jamais contées .

Les trois représentations exceptionnelles, la première est prévue à 10h30 et deux autres sont programmées l’après-midi, l’une à 14h et la deuxième à 16h.

Y. N.