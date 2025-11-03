La traveltech tunisienne WildyNess clôture sa levée de fonds d’amorçage

Contrairement aux géants du tourisme de masse proposant des attractions standardisées, la startup tunisienne WildyNess s’est imposée comme la plateforme de référence pour les expériences de voyage authentiques et le tourisme communautaire. Elle a annoncé ce lundi 3 novembre 2025 la clôture de sa première levée de fonds stratégique d’amorçage.

Ce tour de table, dont le montant n’a pas été divulgué, a été mené conjointement par le réseau Bridging Angels et l’African Diaspora Network.

Cet investissement est une première pour l’écosystème régional de la traveltech. Il positionne WildyNess comme la première et unique plateforme de voyage B2C/B2B2C d’Afrique du Nord à annoncer une levée de fonds d’amorçage. Alors que le capital-risque local s’est majoritairement concentré sur la FinTech, WildyNess a démontré son potentiel sur un nouveau segment à fort potentiel : le marché des expériences durables.

Cette confiance des investisseurs repose sur une croissance organique exceptionnelle. Avant même de lever un seul dollar, WildyNess a validé son modèle en générant plus de 300 000 dollars US de ventes depuis son lancement en 2022, sans aucun investissement marketing payant.

«Cet investissement confirme notre conviction : l’avenir du voyage ne réside pas dans le volume, mais dans l’authenticité et l’impact», a déclaré Achraf Aouadi, cofondateur de WildyNess. Et d’ajouter : «Générer 300 000 $ de ventes organiques prouve que les voyageurs recherchent désespérément des rencontres authentiques, et non des attractions impersonnelles. Le soutien de l’African Diaspora Network et de Bridging Angels nous apporte non seulement des capitaux, mais aussi un tremplin stratégique vers les marchés internationaux, nous permettant ainsi de déployer cette réussite tunisienne dans toute la région Mena.»

Fondée par les ingénieurs Achraf Aouadi et Rym Bourguiba, WildyNess utilise son modèle B2B2C pour accompagner les micro-entrepreneurs du secteur touristique. Les fonds levés serviront à financer son expansion régionale en Algérie, en Arabie saoudite, à Oman et aux Émirats arabes unis, ainsi qu’à renforcer sa plateforme technologique.

«Nous sommes fiers de soutenir les startups et les entrepreneurs africains qui, non seulement apportent un regard neuf sur leurs secteurs, mais le font avec une discipline sans faille et une attention constante portée à leurs clients. WildyNess et son équipe en sont un parfait exemple», ont déclaré les investisseurs de Bridging Angels.

I. B. (avec communiqué).