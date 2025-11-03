La Tunisie en passe de devenir le 2e producteur mondial d’huile d’olive

La Tunisie anticipe une récolte d’huile d’olive historique pour 2025, avec une production estimée à 500 000 tonnes. Cette production devrait propulser le pays au rang de deuxième producteur et exportateur mondial, le plaçant juste derrière l’Espagne dans un contexte de marché international de plus en plus tendu. L’expert agricole Faouzi Zayani a souligné l’importance stratégique de la prochaine récolte, qualifiant la saison 2025 d’«historique».

La production mondiale d’huile d’olive devrait atteindre environ 2,7 millions de tonnes, tandis que la consommation devrait dépasser les 3 millions de tonnes. Ce déséquilibre crée un déficit mondial estimé entre 10 et 12 %.

Les performances exceptionnelles de la Tunisie s’expliquent en partie par les difficultés rencontrées par le premier producteur mondial, l’Espagne, dont les rendements ont été fortement réduits par une sécheresse prolongée et des conditions climatiques défavorables.

M. Zayani a souligné que la demande d’huile tunisienne sera forte, non seulement en raison des volumes disponibles, mais aussi grâce à la qualité constante de la production. Il a souligné le savoir-faire ancestral du pays et sa réputation sur les marchés internationaux, notamment dans les opérations de mélange où le pétrole tunisien est utilisé pour améliorer la qualité d’autres huiles.

Les exportations d’huile d’olive constituent déjà un pilier de l’économie tunisienne, représentant plus de 40 % des recettes agricoles du pays.

Cette récolte record apporte un soutien crucial à l’économie nationale, confrontée à la hausse des importations alimentaires et à la dépréciation du dinar, et consolide la position internationale du secteur grâce aux efforts continus de promotion et d’étiquetage.